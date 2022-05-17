辽宁大连男女隔天分开核酸采样 称排查风险效果好

中国辽宁省大连市从今天（17日）起启用全市常态化核酸检测采样点，对男性和女性隔天分开采样，当地政府解释说，同一家庭的男性和女性成员分散不同时间检测，排查风险效果较好。

据澎湃新闻报道，大连市政府新闻办公室昨天下午在新闻发布会上宣布，自5月17日起，全市各区市县（先导区）常态化核酸检测采样点全面启用。

大连市疫情防控总指挥部本月9日曾倡导，家庭内共同居住人在一周内不同时间错时进行核酸检测，让常态化核酸检测的监测和预警作用得到最大发挥。昨天的发布会对此进一步说明，常态化核酸检测原则上相对集中在每周二、周四、周六进行，其中，周二对男性市民采样检测、周四对女性市民采样检测，周六均可采样检测。

其他时间将开设部分检测采样点，满足来返大连人员及其他人员检测需求。

对于男女分开采检的原因，当地政府介绍，奥密克戎变异株病毒传播快，平均两三天天可能形成一代传播，安排不同人群分别在每周二四六检测，更有利于从时间分布上排查风险做到早发现。

同时，考虑家庭聚集形成社区传播是重要的风险，把同一家庭成员分布在不同时间检测，更有利于在家庭健康单元中及早发现潜在风险、有利于多点触发机制发挥作用，提高检测敏感性、时效性。

当地政府认为，若同一家庭男性成员和女性成员分散在不同时间检测，排查风险效果较好；周二对男性采样检测、周四对女性采样检测，分开检测对同一家庭相当于每周进行两次监测，实现在最经济、最便捷的前提下最大限度发挥风险预警作用。

而周六是针对平时没有时间的所有人进行采样，解决市民在工作日不方便检测问题。

大连市防指早前称，常态化核酸检测是及时发现疫情风险的重要手段，结合病毒传播特点，考虑市民方便和社会成本，每位市民本次采样检测后，以后每隔七天进行一次采样检测。

大连市防指还说，一周一次核酸检测，基本能够满足风险较低人群筛查需要；风险较高的重点人群则按原有规定到指定采样点进行核酸检测。

昨天的发布会上也宣布，“e大连”App将在每次采样后第五天开始弹窗提醒下次应采样检测时间，对间隔超过七天未进行核酸检测人员，“e大连”通行码将赋“灰码”提示风险。

中国多地近期陆续公布常态化核酸检测的实施办法，比如，江西省要求对普通人群实行三天一检，安徽合肥要求五天一检，山西太原要求从本月16日起，全市居民每周至少一次核酸检测，62类重点人群按照规定频次和方式进行核酸检测，未按规定进行核酸检测的赋黄码管理。