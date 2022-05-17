上海宣布全市16区实现社会面清零

封控一个半月的中国金融中心上海市今天（5月17日）宣布全市16个区实现社会面清零。

据澎湃新闻报道，上海市卫生健康委副主任赵丹丹今天上午在疫情防控发布会上宣布上述消息，他还说，上海持续开展基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查，根据筛查结果，5月16日全市共划分封控区4057个，涉及人口数约86万；管控区16484个，涉及人口数约300万；防范区51803个，涉及人口数约1944万。

上海昨天新增77例冠病本土确诊病例和746例本土无症状感染者。77例本土确诊病例中，31例在闭环隔离管控中发现，46例为无症状感染者转归确诊病例。746例本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

这是上海连续第三天全市社会面无新增阳性感染者。

截至昨天24时，在定点医疗机构接受治疗的重型患者有259例、危重型64例。

昨天新增本土死亡病例一例，患者为92岁女性，合并有冠心病、心功能不全、血管性痴呆、肾功能不全等基础疾病，未曾接种冠病疫苗。死亡直接原因为基础疾病。

上海在本月13日首次亮出解封目标时间表，宣示要努力在本月中旬实现社会面清零，届时将有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。

上海市副市长宗明昨天宣布，下一步防控工作将分三个阶段实施，预计6月“全面恢复全市正常生产生活秩序”。

就上海企业复工复产情况，上海市经济信息化委主任吴金城今天在同场记者会上说，4月中旬以来，在确保符合疫情防控要求的基础上，持续深入推进企业复工复产，复工复产取得阶段性成效。

他说，上海全市9000多家规模以上工业企业中已复工4400多家，占比接近50%。上海金山、青浦、奉贤、松江等社会面基本清零区域，规上工业企业复工率超过全市平均水平。

上海自贸区临港新片区党工委副书记吴晓华介绍，截至5月16日，临港新片区规上工业企业复工复产301家，占全部规上企业总量的95.6%。