全国政协调研组：数字经济要科学有效地管更大尺度地放

中国全国政协“推动数字经济持续健康发展”专题协商会今天进行。全国政协经济委员会专题调研组认为，要根据数字经济本身的特性、不同的产业特性以及数字经济不同的发展阶段、数字技术与实体经济融合的特性不断调整政策，通过科学有效地管，推动更大尺度地放。

消息一出，百度、腾讯和阿里巴巴等中国互联网巨头股价今天在香港早盘一路上涨。到发稿为止，腾讯涨3.89%、阿里巴巴涨5.32%，百度涨4.50%。

根据《人民政协报》报道，由全国政协副主席高云龙带队的调研组在协商会举行前于浙江和北京分别进行了远程视频调研及实地调研座谈，并与部分全国政协委员、地方有关方面、企业代表、专家学者等进行了充分交流探讨。

参与调研的委员认为，数字经济的“规矩”需要多维度树立。数字经济涉及面广，创新度高、政策性强，有些方面还是“无人区”，因此在工作体系的综合统筹、协同推进，工作规律的深化认识、超前部署，工作难点的准确把握、集中突破等方面，需要不断加强和持续提高。

此外，以数据要素为核心的政策规则体系尚未建立，整体性制度框架和重点领域规则存在缺失，数据权属、数据权益、数据资产入表等数据开发利用的难点问题缺少上位法规范，数据要素市场改革优化需要更加具体的制度设计，人工智能等新型技术应用的合法性、规范性需要进一步明确。

另一方面，由于数字经济模式尚不成熟、技术标准架构尚在探索、产业链价值链格局尚未完全形成，也为行业人士牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革新机遇提供了一个“窗口期”。

调研组提出，要抓紧技术攻关，推动自主创新产品的迭代应用，争取早日破解核心技术受制于人的不利局面，尽快实现数字经济高水平自立自强。在此基础上，数字经济的参与程度还可以继续往“深”里走：既要进一步加强数字经济底层关键技术的自主可控性；也要推动形成和扩大数字“朋友圈”，在国际数字经济标准规则制定方面提升话语权和影响力，发出数字经济的“中国声音”。

对于相关政策的影响力，调研组认为，要根据数字经济本身的特性、不同的产业特性以及数字经济不同的发展阶段、数字技术与实体经济融合的特性不断调整政策，通过科学有效地管，推动更大尺度地放。

调研组还认为，数字经济的高技术特性和分享性特性，既为做大经济蛋糕提供了充沛动力，也为均衡发展提供了共享机制，有利于带动区域产业分散化、促进乡村振兴、助力建设全国统一大市场、弥补公共服务短板以及促进数字基础设施更加充分地由全民共享。

此前彭博社报道，此次协商会与会者将包括网信办等监管部门官员、百度创始人李彦宏等企业代表，国务院副总理刘鹤也可能出席会议。

过去一年多来，中国官方对互联网企业的整顿，重创了几乎所有大型科技公司的估值。投资者们密切关注此次会议是否会在互联网监管等方面透露更多政策信号。