杭州市委书记就西湖柳树移栽致歉

浙江杭州西湖景区因将柳树换成月季被网民批评，中共浙江省委常委、杭州市委书记刘捷就事件表示歉意，并强调要像珍惜生命一样珍惜西湖自然景观，像爱护眼睛一样爱护西湖生态环境。

据微信公众号“杭州发布”消息，刘捷昨天（16日）在“西湖风貌和文化保护”民意恳谈会上强调，要深入学习贯彻中共总书记习近平对西湖保护、管理与利用工作的重要指示精神，充分尊重民意，高标准推进西湖风貌和文化保护。

刘捷在会上为西湖沿湖部分柳树移栽事件的发生表示歉意。他说，西湖沿湖部分柳树移栽破坏城市自然生态环境和历史文化风貌，伤害群众对杭州的美好记忆和深厚感情，教训十分深刻。

他提醒，要认真反思，更加深刻认识到做好西湖风貌和文化保护是检验政治担当、政治能力的重要试金石，要本着敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态的态度，更加坚定地扛起保护西湖的使命担当。

他还强调，要像珍惜生命一样珍惜西湖自然景观，像爱护眼睛一样爱护西湖生态环境，坚持“最小干预”原则，高标准推进西湖环境品质提升；要坚持“民呼我为”，坚持科学民主决策，让群众充分参与到西湖风貌和文化保护中来。

有杭州市民今年4月发现，西湖边北山街保俶路口以西到断桥的一段，湖边的柳树不见了，被新种的月季取代。很多网民提出质疑，认为柳树才与西湖的景色相配，换成月季不伦不类。

西湖景区本月11日曾回应称，管委会多次征求园林专家意见，专家认为北山街沿湖绿化行道树均为高大悬铃木，已没有柳树的生长空间，且保留的柳树存在较大安全隐患，应尊重适地适树原则和树木生长特性，因此将该段七棵柳树进行迁移。但网民对此说法不满，舆情进一步发酵。

杭州西湖风景名胜区管委会随后在13日发布通报称，杭州西湖北山街（断桥-保俶路段）沿湖七棵柳树已在12日晚补植完成。

通报称，针对此次事件，景区管委会将对相关单位和人员存在的履职不力、失职失责等问题进行深入调查，依规依纪依法追究相关人员的责任。

