中国发改委：对煤炭价格超合理区间的立即约谈

中国国家发改委新闻发言人孟玮今天说，发改委将密切监测煤炭市场价格变化，对发现超过合理区间的立即进行提醒约谈，必要时采取调查、通报等手段。对于存在涉嫌哄抬价格行为的，将移送有关部门依法查处。



根据中新财经报道，孟玮在今天举行的新闻发布会上说，发改委印发《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》明确，经营者销售煤炭的中长期交易价格超过国家和地方有关文件明确合理区间上限的，现货价格超过国家和地方有关文件明确合理区间上限50%的，如无正当理由，一般可视为哄抬价格。

孟玮表示，后续，国家发改委将密切监测煤炭市场价格变化，对发现超过合理区间的立即进行提醒约谈，必要时采取调查、通报等手段，引导煤炭价格回归合理区间；对于存在涉嫌哄抬价格行为的，将移送有关部门依法查处。

孟玮还说，煤炭是关系国计民生的重要基础能源，煤电占全社会发电量约60%，稳企业用能成本必须立足以煤为主的基本国情，切实抓好煤炭保供稳价工作。下一步，国家发改委将会同有关部门采取有力措施保障煤炭供应合理充裕，保持价格运行在合理区间。

此外，针对中国物价水平是否稳得住以及如何稳的问题，孟玮说，今年以来，全球疫情仍未得到有效控制，供给瓶颈问题仍然存在，再加上受俄乌战事影响，国际大宗商品价格高位震荡，能源、粮食、矿产品价格一度快速冲高。受此影响，全球各大经济体均面临较大通胀压力。不过，中国物价今年以来一直运行在总体合理区间，4月份CPI同比上涨2.1%，PPI同比上涨8%，涨幅明显低于其他主要经济体。

孟玮说，发改委将坚持综合施策、精准调控，全力做好大宗商品保供稳价工作。一是做好粮食保供稳价工作。稳定播种面积和产量，保持粮食量足价稳，确保中国人的饭碗任何时候都牢牢端在自己手中；二是以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作；三是做好矿产品保供稳价工作；四是持续加强市场监管，加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对于资本的恶意炒作，将予以坚决打击。