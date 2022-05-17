港媒：行政会议已通过政府架构重组方案

有消息透露，香港行政会议今天（17日）已通过新一届政府架构重组方案，新任政府架构将由三司13局增至三司15局，另增设三名副司长，以分担政务司司长、财政司司长及律政司司长工作。

据香港电台报道，立法会研究政府架构重组方案及相关事宜的小组委员会，将于本周五召开首次会议，讨论有关方案。

香港现任特首林郑月娥今早（17日）透露，将争取于今天通过向行政会议提交的方案，也会就候任特首李家超相关建议作讨论。

据香港《星岛日报》报道，林郑说，架构重组方案会以本届政府提出三司15局方案作为蓝本，但若有其他建议，也有信心会在今天的行政会议讨论通过。由于时间紧迫，如果下个星期才通过方案，会对在6月中完成整个程序带来挑战，其中包括要经过立法会。

根据今年1月港府提交立法会的文件，架构重组的新建议，包括政策局由目前13个增至15个，新增“文化体育及旅游局”，分拆运输及房屋局为两个独立政策局，其中“房屋局”将推进公营房屋发展及支援轮候公屋的市民等。

另外，新增设“文化体育及旅游局”，将从民政事务局接掌文化、艺术和体育事务，并从商务及经济发展局掌管电影、创意产业及旅游事务。

食物及卫生局会改组成“医务卫生局”，专责医疗及卫生政策。环境局扩大为“环境及生态局”，接掌环境卫生、食物安全、渔农等政策。

正筹组新一届政府领导班子的李家超早前透露，由于时间紧迫，立法会内务委员会决定先成立架构重组小组委员会，尽早讨论。据闻，架构重组小组委员会将由新民党叶刘淑仪出任。