中国财政部：加快留抵退税政策实施进度

中国财政部副部长许宏才称，今年要实施新的组合式税费支持政策，加快留抵退税政策实施进度，谋划增量政策工具。

据中国新闻网报道，许宏才今天（17日）在“中国这十年”系列主题新闻发布会上说，今年要实施新的组合式税费支持政策，其中，增值税大规模留抵退税是主要内容，全年退税约1.5万亿元（人民币，3100万新元）。

他说，财政部会同国家税务总局等相关部门，加快留抵退税政策的实施进度，直接为企业增加现金流，真金白银帮助企业减负纾困。

据许宏才介绍，下一步，财政部将进一步落实落细各项税费支持政策，加快大型企业增值税留抵退税等已定政策实施进度，包括微型和小型，中型和大型要提前实施。

他还说，要加快实施进度，尽早尽快释放政策红利，帮助企业纾困解难，增强发展的内生动力，推动经济运行在合理区间。同时，财政部将谋划增量政策工具，全力扩大国内需求。

针对4月财政收入增幅回落，许宏才说，这主要是各级财税部门加大力度落实党中央、国务院减税退税政策的一个反映，是积极财政政策应对经济下行压力的主动作为，通过财政收入的减法，换来企业效益的加法和市场活力的乘法。

他续称，增值税留抵退税会造成地方财政收入的减少。虽然从口径上把它调过来算比较，但是真正的留抵退税的实施会造成地方财力的减少，对这部分减少，中央财政通过转移支付予以弥补，基本弥补到位，地方的财力能够得到有效保障。