中国发改委：推动复工达产稳住宏观经济大盘

中国国家发改委新闻发言人孟玮今天（5月17日）说，受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大。发改委下来将加大宏观政策调节力度，全力扩大国内需求，精准发力扩大有效投资，推动实施一批既利当前又利长远的重大项目，稳住市场主体，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产，切实保障和改善民生，着力稳住宏观经济大盘。

根据中国网发布的发改委新闻发布会文字实录，孟玮在回答记者提问时说，关于当前经济形势，大家都很关心。总的来看，中国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，特别是受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大。

孟玮说，实际上在2020年初，突如其来的疫情也曾给中国经济发展带来前所未有的冲击，导致主要经济指标出现明显下滑。但是也看到，随着疫情得到有效防控，复工复产扎实推进，经济运行迅速扭转了下滑局面，发展态势逐季恢复。目前，国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。

下一步，发改委将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，扎实做好各项工作。

一方面，下更大力气抓好已出台政策落实。按照中央经济工作会议和《政府工作报告》各项部署，靠前安排、加快节奏，力争在上半年大头落地，尽快形成实物工作量，确保取得实实在在的政策效果。

另一方面，抓紧谋划增量政策工具。孟玮提到，上月29日中央政治局会议对加大宏观政策调节力度、全力扩大国内需求、加强助企纾困帮扶、强化能源资源保供稳价、保障和改善民生等作了明确部署。上周，国务院常务会议就盘活基础设施等存量资产、对有困难的企业和职工给予住房公积金政策支持、确保能源正常供应等方面出台了一系列政策，同时明确抓紧研究养老保险费缓缴政策扩围、延长实施期限等措施，发改委将全力抓好这些政策的落实落地。

针对国内疫情多点散发对产业链供应链稳定运行造成的冲击，孟玮说，今年3月以来，受疫情影响，部分地区出现人员返岗受限、跨区域物流受阻、疏港运输不畅等问题，对重点地区、重点领域的产业链供应链稳定运行造成了一定冲击。发改委会同有关部门着力疏通堵点、卡点，有序推动企业复工复产，全力保障产业链供应链稳定运行。

一是畅通运输通道保障物资通达。在公路运输方面，与有关部门一道指导长三角三省一市，加强对高速公路和普通国道通行情况以及重点物资运输情况监测，推动落实全国统一的通行证制度。

二是督导地方建设和启用中转站。协调督导长三角有关省市布局建设了一批物资中转站；三是加强产业链供应链风险监测预警。指导各地建立产业链供应链风险监测处置体系，做好重点地区、重点行业复工复产情况的监测分析，及时掌握产业链供应链运行情况和苗头性风险，有针对性地进行协调解决。

发改委将继续强化部门间、地区间协同和工作衔接，进一步健全产业链供应链风险监测预警体系，完善风险研判处置机制，提升风险识别、精准有效处置能力，力争做到风险早发现、早报告、早研判、早处置，全力打通卡点堵点，推动产业链供应链安全稳定运行。

针对严峻的就业形势，孟玮指出，近期，中共中央国务院多次部署研究就业问题，多个部门纷纷出台有关举措，比如通过加大退税减税降费力度，给市场主体提供更多支持，来稳定就业岗位等。发改委将进一步加大就业优先政策实施力度，落实落细稳就业各项举措，重点推动四方面工作。

一是通过保市场主体保就业；二是通过促创新创业带就业；三是通过抓重点群体稳就业；四是通过人才培训强化就业支撑。

此外，针对部分外资企业面临物流运输受阻等困难，预期不清晰影响在华外资企业的商业信心的问题，孟玮回应说，今年以来，中国利用外资持续保持较快增长态势。1至4月，全国实际使用外资744.7亿美元，同比增长26.1%。中国完备的产业体系、完善的基础设施以及超大规模市场等优势，对外资依然具有很强的吸引力，也反映出外资企业对中国经济的良好预期和信心。

孟玮还说，对于部分外资企业物流运输受阻、预期不稳的问题，发改委高度关注。 下一步将和有关部门、地方一起，认真研究并协调解决外资企业合理诉求，为外资企业和项目提供更好服务。当前，发改委正在研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，这次修订的基本原则就是推动利用外资“总量增加、结构优化”，目的就是要继续鼓励外商投资，特别是鼓励外资投向制造业、生产性服务业等重点领域，以及中西部和东北等重点地区。

