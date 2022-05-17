台数字防疫APP频宕机 朱立伦吁改善治理能力

台湾在野国民党主席朱立伦昨天（16日）批评，台湾数字防疫的相关应用程序与系统频频宕机、整合状况百出，质疑系统上线前没有做过压力测试确认其抗压性，并呼吁台湾政府改善治理能力。

朱立伦昨天透过面簿贴文说，近日许多民众及基层医护反映，当局通报传染病、追踪确诊及接触者的系统存在各种难以使用的问题，导致人力消耗、确诊者过了好几天才能收到居家隔离单，不仅基层医护与工作人员业务压力沉重，民众及家属也难以心安。

朱立伦说，许多网友也反映，政府花大钱采购、开发或租用的网站及APP，有的难以精确掌握确诊足迹，有的资讯不够即时明确，让民众到药局买快筛却扑空，反而网民自行开发的AI机器人还更便捷。官方视讯看诊的APP不但时常无法注册，使用后更是预约“塞车”，难以有效解决民众需求。确诊后，填写表单的疫调系统更是难用，UI/UX（用户界面和用户体验）完全不及格。

朱立伦说，数字化不是依赖包装，如果在前台设置许多看似精美的使用介面，却无法解决后台系统流程的落差，以及不同部门之间的资讯整合，即便当局将新设立“数位发展部”，也不代表在公共领域推进了任何有意义的数字化。

朱立伦建议，台湾政府应与民间数字社群发展更多协作，有效改善数字治理能力，别让数字防疫再频频宕机。