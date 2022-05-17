中国发改委4月核准固定资产投资项目总额188亿人民币

中国国家发展改革委在上个月审批核准八个固定资产投资项目，总投资额为188亿元（人民币，下同，38亿新元）。

据中国网提供的文字实录，发改委新闻发言人孟玮今早（17日）在新闻发布会上公布，审批核准的固定资产投资项目主要集中在信息化、能源等领域。发改委在今年首四个月共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。

此外，2022年用于项目建设的地方政府专项债券额度已全部下达，截至4月末，今年已发行专项债券约1万4000亿元。

孟玮也说，发改委将在做好疫情防控条件下，推进企业复工达产。加快落实退税减税降费、缓缴社保费等助企纾困政策，更大力度推进降成本工作，加强对制造业、接触型服务业、中小微企业和个体工商户的精准支持，进一步减轻市场主体负担，帮助他们挺过难关、守住岗位。

孟玮说：“我国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，特别是受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大。”

中国4月份的社会零售和工业生产出现两年多来最大跌幅，显示中国正为防控新一波冠病疫情付出高昂的经济代价。保银投资首席经济学家张智威早前认为，中国经济第二季可能萎缩，全年5.5％左右的目标将变得愈发遥不可及。