杭州规定三孩家庭可多一购房名额

中国又一城市释出放松房产限购措施，杭州市发文明确，符合条件的三孩家庭，在杭州本市限购范围内限购的住房套数增加一套。

据“杭州市住保房管局”微信公众号今天（17日）消息，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》（以下简称《通知》），从优化二手住房交易政策、完善税收调节、更好满足三孩家庭购房需求等方面进一步完善房地产市场调控。

为更好满足三孩家庭购房需求，《通知》中提到符合条件的三孩家庭，在杭州本市限购范围内限购的住房套数增加一套；在报名参加新建商品住房公开摇号销售时，参照“无房家庭”优先摇号。

其中，上述提及的“符合条件的三孩家庭”是指经杭州市卫生健康委员会认定的，同一对夫妻（至少一方为杭州户籍）2021年5月31日后生育三孩的家庭。即申请人双方应具有合法的夫妻关系，已共同生育或依法收养三个子女，其中第三个子女的出生或收养日期应在2021年5月31日以后。

在优化二手住房交易政策方面，《通知》明确，在杭州本市限购范围内购买二手住房的，对落户本市未满五年的户籍家庭，取消原“在购房之日前2年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保满24个月”的规定；对非本市户籍家庭，将原“在购房之日前4年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满48个月”的规定调整为“在购房之日前1年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满12个月”。

与此同时，《通知》明确进一步完善税收调节政策：对杭州本市限购范围内，个人转让家庭唯一住房的，增值税征免年限由五年调整到两年。个人转让非家庭唯一住房的，增值税征免年限仍为五年。