孙海燕出任中国驻新加坡大使

新一任中国驻新加坡大使孙海燕抵新履职，她是中国第十二任驻新加坡大使。

据中国驻新加坡大使馆网站发布的消息，孙海燕昨晚（5月16日）抵达新加坡。她在机场发表书面讲话说，很高兴来到美丽的狮城新加坡，出任中国驻新加坡大使。新加坡是两洋通衢要道上的明珠。新加坡人民凭借勤劳智慧打拼出了举世瞩目的“新加坡奇迹”。

她形容，中国和新加坡是隔海相望的友好邻邦，新加坡从中国改革开放之初就深度参与中国发展进程。

孙海燕说，2015年，中国国家主席习近平对新加坡进行国事访问，同新方领导人一道，引领两国关系进入与时俱进全方位合作的新时代。双方战略互信不断深化，务实合作持续拓展，发展利益密切融合，不仅造福了两国人民，也造福地区和世界。

她也表示，今年2月北京冬奥会期间，习近平同新加坡总统哈莉玛亲切会见，就两国关系发展达成重要共识，强调面对百年变局和世纪疫情，中新要深化战略沟通，深入对接发展战略，拓展合作新增长点，打造高质量共建“一带一路”合作标杆，提升陆海新通道对地区发展支撑作用，加强国际多边合作，推动中新关系百尺竿头，更进一步，为地区繁荣发展、世界和平稳定作出更大贡献。

孙海燕说：“作为新任驻新加坡大使，我将以此为己任，期待同各界朋友一道继往开来，守正创新，团结共进！”

公开资料显示，孙海燕1972年出生，毕业自北京大学，是法学博士。

她在1997年进入中共中央对外联络部工作，担任过中联部研究室副主任、当代世界研究中心主任、信息传播局局长兼中联部新闻发言人等职务。孙海燕在2018年8月出任中联部一局局长直到此次履新。

中联部是中共内部主管党际交流的机构。根据中联部网站介绍，中联部一局的主要职责是负责与南亚、东南亚各国党政及政治组织的联络交往，以及对该地区各国及政党和政治组织的研究工作。

上一任中国驻新加坡大使是洪小勇。61岁的洪小勇在2018年3月至今年3月担任中国驻新加坡大使。（联合早报北京特派员杨丹旭报道）