中国美国商会会长：美企或重新考虑在华投资

一个美国商业组织的负责人说，受上海实施封控以及中国其他城市的冠病防疫限制措施影响，美国企业正在重新考虑在华投资事宜。

据彭博社报道，中国美国商会会长迈克尔·哈特（Michael Hart）周二（5月17日）在北京举行的商会2022年白皮书新闻发布会上说：“今年的封控和过去两年来的种种限制措施，将意味着从现在起的三年、四年、五年里，投资更可能会下降。”

虽然这并不意味着立即向中国境外转移，但他说，许多从中国采购的公司都在问，它们还能去哪里采购产品，以及是否应该从其他地方采购。

哈特说，旅行限制让美国商会“非常担心”美国和其他国家在中国的投资。

哈特说，中国通常是美国商会会员企业的前三大投资目的地之一，但现在“对它的偏好下降了”。他还说，如果人们不能前往一个国家，那么它作为投资目的地的地位就会下降。

彭博社的报道称，在上海等地今年3月实施最新限制措施之前，原有的差旅管控就已使得外国公司的员工难以前往中国或访问总部。如今，中国的封控措施导致港口堵塞、高速公路关闭、工厂和企业停摆，越来越多外资企业抱怨防疫措施影响它们的业务。本月早些时候，逾半美国公司表示，它们正在削减或推迟投资计划，并预计由于漫长封控影响经济，它们的收入将下降。

另据观察者网报道，对于部分在华外资企业正考虑将投资转移到其他市场一事，中国国家发改委发言人孟玮今天回应说，中国完备的产业体系、完善的基础设施以及超大规模市场等优势，对外资依然具有很强的吸引力，也反映出外资企业对中国经济的良好预期和信心。

孟玮说，包括发改委在内的有关部门和地方及时采取措施，帮助外资企业克服疫情影响，实现复工复产，支持外资项目有序推进建设运营。相信随着疫情得到有效控制，产业链供应链逐步恢复稳定，外资企业在参与构建中国新发展格局过程中将会取得良好效益。下一步，发改委将和有关部门、地方一起，切实落实对外开放和稳外资各项政策措施，认真研究并协调解决外资企业合理诉求，为外资企业和项目提供更好服务。

