民众党批蔡英文施政六缺失 致人民陷缺与抢循环

台湾总统蔡英文就职将满六周年，在野民众党立法党团今天（17日）批评蔡英文有施政六大缺失，以致台湾人民陷入“缺”与“抢”的失序循环。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，民众党立法党团今天召开记者会称，蔡英文共有“通膨严重，物价涨飞不回去”、“能源政策错误，供电全面不稳”、“劳工政策跳票，劳保改革停滞”、“居住正义跳票，房价全面失控”、“净零排碳落后，厂商只能自救”、“防疫全面失守，与病毒共存遥遥无期”等六大缺失，让人民陷入“缺”与“抢”的失序循环当中。

民众党团总召邱臣远说，台湾主计处去年预估台湾经济成长率高达6.28％，但在物价上涨压力下，全年实质经常性薪资落入负成长为4万1422元（新台币，下同，1938新元），年减0.04％，是近五年首次全年负成长，必须尽速制定“最低工资法”，同时兑现改革劳保年金承诺。

民众党团干事长张其禄说，根据台湾营建署统计，全台平均房价所得比已从2016年第一季的8.46倍成长至去年第四季的9.46倍；2022年第一季国泰房地产指数显示，全台七大都会区预售屋价格全面上涨，每坪均价达到43.25万元，今年2月份全台租金指数也创史上新高，加上输入型通膨如进一步恶化为“停滞型通膨”，都可能让人民继续通向水深火热，离居住正义越来越远。

立委高虹安则说，蔡英文说台湾防疫有成、经济20年最好，但每天确诊人数激增至6万多人，疫情以来确诊总数突破80万人、死亡数累计超过1000人，并依旧发生物资、医疗量能及检疫量能不足等问题，种种乱象显示，指挥中心没有做好准备，中央决策不明，民众缺乏安定感。

立委蔡壁如说，今天是517大停电一周年，去年这个时间各地还在分区供水，高温加上干旱，面对极端气候风险，政府应该及早因应，不能靠天吃饭。而蔡英文六年前就职演说，提到要为年轻人打造一个更好的台湾，但现在碳费2024年才要课征，净零路径八年8800亿元，推给下一届才要开始编列预算，可见蔡政府对年轻人的承诺，只是画饼充饥，行政院最近提出的环保署组改案把原本要纳入环资部的机关，原地萎缩变成环境部，如何净零转型，也让人非常怀疑。

民众党团认为，蔡政府执政迈向第七年，民生物价不断上涨，房市三箭仍未达成，再加上防疫步调混乱，民众生活越来越苦，安居乐业的梦想仍很遥远，未来又要面临气候变迁与净零碳排，企业转型极需政府协助，政府必须拿出相应的作为，不能让民众自己看着办。