中国气候特使：愿与欧盟加强合作引领全球气候治理

中国气候变化事务特使解振华昨天应约与欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯进行视频对话时表示，愿与欧方加强合作，以务实行动引领全球气候治理，推动《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会(COP27)聚焦承诺落实，全面平衡推进适应、资金等议题取得实质进展，帮助广大发展中国家提高应对气候变化能力。

根据中新社报道，解振华说，自宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和以来，中国正科学有序扎实推进碳达峰碳中和目标承诺落实工作，取得积极进展。目前，碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，“双碳”支撑保障体系日益完善，部分重点领域、重点行业实施方案已正式出台，能源绿色低碳转型持续推进，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界第一，展现了中国应对气候变化的负责任态度和切实行动。

解振华表示，应对气候变化需平衡发展与安全、整体与局部、短期与中长期的关系，在确保能源安全和粮食安全的前提下，采取积极气候行动，实现经济社会可持续发展。

报道说，双方围绕各自气候行动最新进展、推动COP27取得成功、加强中欧双边环境与气候务实合作等共同关心的议题深入交换意见。

报道还说，欧方赞赏中国坚定不移应对气候变化，介绍了欧方近期在可再生能源、碳市场等领域的最新进展，并表示愿与中方加强对话合作，释放中欧双方联手推动全球气候治理的积极信号，增进气候多边进程中的互信与合作，共同推动COP27取得成功。

