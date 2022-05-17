网民建议限制“外地免费隔离” 武汉官方：要有感恩之心

据人民网“领导留言板”消息，针对网民有关“建议明确外地赴武汉免费集中隔离要求”的留言，湖北省武汉市官方回复称，武汉在疫情期间得到了全国人民的支援和帮助，作为英雄的武汉人要有感恩之心，作为大武汉要有大胸怀！都是手足同胞，不应有区别对待，不应有歧视。

有网民上月29日在人民网向武汉市委书记留言，称不少人了解到武汉市提供免费集中隔离后，计划去武汉进行隔离，网民建议明确外地来汉免费隔离要求，将提供免费集中隔离的范围限制在“在汉有常居地的人员”并要求其提供相应的证明，如身份证、房产证、常居地租房协议等。

留言说，上海周边部分省份仅提供付费集中隔离，不少上海周边省市人员了解到武汉市提供免费集中隔离后，计划来武汉进行隔离。这样会导致武汉大量的财政支出、抗疫压力巨大，本地居民担忧现有的疫情较好控制的局面是否会因此反弹，从而影响居民正常生活以及企业正常经营。

武汉官方本月12日对此回复称，对于每一位到（返）汉（鄂）人员，武汉市防疫指挥部严格按照湖北省防疫指挥部要求，做好疫情防控工作，以及落实相关隔离政策。

回复还说，疫情无情人有情，在武汉疫情期间得到了全国人民的支援和帮助，作为英雄的武汉人要有感恩之心，作为大武汉要有大胸怀！都是手足同胞，不应有区别对待，不应有歧视，请多一些包容，多一些关心，多给予一些帮助。另外，制定外地来汉免费集中隔离政策操作难度大，易造成“一刀切”行为，影响武汉市目前稳定大局，应仔细研究后方可施行。