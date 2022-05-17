港府据报拟封锁Telegram遏制起底行为

消息人士透露，有鉴“起底”（人肉搜索）行为猖獗，香港私隐公署正研讨设立黑名单，封锁多次发放起底资料的社交平台，其中包括Telegram。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，个人资料私隐专员钟丽玲昨天（16日）在立法会说，去年私隐公署共发现842起起底相关个案，在起底刑事化后，就其中25起展开调查，与警方的联合行动中共拘捕六人，另有66起个案正进行调查。她透露，正考虑就屡次上载起底资料的平台设立黑名单。

有消息称，私隐公署自2019年起观察到近年绝大部分的起底讯息，是来自市民常用的Telegram群组。Telegram每星期都会新增逾200个起底讯息，涉及起底讯息数以千计，即使成功删除，但事隔两、三天后却往往再现，当中大部分涉及政治因素，或社会运动的延续，被起底人士包括政府官员、立法会议员，以至一般市民。

消息人士说，更大的问题是，个人资料私隐专员公署近月一再要求Telegram公司，删除有关违规“起底”讯息，但持续不获正面回应，而有关违规讯息，大多发放来自台湾用户。

消息人士说，由于涉及的起底讯息数量庞大，公署正考虑首次引用《个人资料（私隐）条例》第66L条所赋予的权力，停止或限制市民接达相关平台上有关讯息发布所在的部分，甚至是整个平台。一旦引用法例，可能整个平台都无法浏览或被移除，不过在作出决定前会考虑公众意见。

消息人士称，除非Telegram公司短期有积极回应，否则公署将会采取行动。据悉，港府估计目前大约有10万以上香港用户，仍持续活跃使用Telegram应用程式。

不过，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨认为，封锁网上平台技术上并不容易，俄罗斯政府在2018年也曾尝试制裁并封锁Telegram的IP地址，但最后反而误中副车，导致一些网站未能浏览，只能放弃。他说，这些网上平台所使用的不是单独IP地址，IP地址能够不停地转换，不是要求互联网供应商封锁就可以，因此倘若政府要限制市民接达，“需要动动脑筋”。