民进党反驳在野党批评：防疫纾困措施获支持

针对台湾在野两党今天（17日）召开记者会检讨总统蔡英文执政缺失，民进党发言人黄世杰说，台湾在全民努力下，防疫一直维持稳定控制，而政府于疫情期间推出相关振兴和防疫措施，也都获得民众支持，并呼吁朝野政党应共同合作防疫，协助台湾渡过疫情。

民众党立法党团今天召开记者会称，蔡英文执政有“通膨严重，物价涨飞不回去”、“居住正义跳票，房价全面失控”、“防疫全面失守，与病毒共存遥遥无期”等六大缺失，让人民陷入“缺”与“抢”的失序循环当中；国民党团也召开记者会批评蔡英文执政六年来青年低薪及居住等问题未改善，反而更严重，不仅25岁以下青年过半数月薪低于3万元（新台币，下同，1403新元），八年兴建20万户社宅的政策也跳票。

据台湾《联合报》报道，黄世杰回应说，疫情期间有逾2343万人领用五倍券，餐饮业去年10月的营业额终止连续五个月负成长，且去年10月至12月及今年2月与3月营业额，都创下历年同月新高。

针对“高物价、低薪资”问题，黄世杰说，为因应全球通膨导致物价不断攀升的问题，民进党政府除了稳定物价外，也提出“加薪减税”等政策减轻人民生活需求的负担，包括连续六年调涨基本工资，带动台湾消费支出及经济成长，基本工资已经从2万8元调涨为2万5250元，时薪也一路从120元调涨为168元。此外，军公教等相关契约进用人员调薪4％，带动企业加薪。

黄世杰说，为减轻民众生活负担，政府陆续加码育儿津贴，从每月2500元、3500元，8月再增加到5000元；扩大不孕症补助；提高两成“育婴留职停津贴”；增加两天政府补助的“产检假”、“陪产检及陪产假”，除了增加福利，也促进性别平权；大幅提升长照预算等政策。

关于居住正义，黄世杰说，政府除了持续兴建社会住宅，以及包租代管的政策，租屋补贴从现在57亿元，扩大到300亿元，减轻租屋族负担，并且运用闲置旅馆及公私有房舍，转型成社会住宅；让业者享有地价税、房屋税及租金部分营业税免征、修缮及租金差额补助；房客则可用市价五至八折租金承租。

黄世杰说，蔡英文就任六年来，一路从政策规划，到推动落实，秉持让民众生活过得更好的理念，稳健让各项绩效与政策实现。