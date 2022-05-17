中国教育部称中国高等教育整体水平进入世界第一方阵

中国教育部称，中国的高等教育整体水平已进入世界第一方阵。

据央广网报道，中国教育部今天（17日）召开第二场“教育这十年”“1+1”系列新闻发布会，教育部高等教育司司长吴岩说，通过“211”“985”工程和“双一流”建设计划，中国一批大学和一大批学科已经跻身世界先进水平，中国高等教育整体水平进入世界第一方阵。

吴岩说，中国已建成世界最大规模高等教育体系，在学总人数超过4430万人，高等教育毛入学率从2012年的30%提高至2021年的57.8%，提高了27.8个百分点，实现了历史性跨越，高等教育进入世界公认的普及化阶段。

吴岩说，中国接受高等教育的人口达到2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达13.8年，劳动力素质结构发生了重大变化，全民族素质得到稳步提高。高等教育在育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等方面不断创新，为建设世界重要人才中心和创新高地提供了有力支撑。

吴岩还从慕课与在线教育发展、创新创业教育、高等教育服务国家能力等方面列举了中国高等教育取得的成绩。

值得一提的是，包括中国人民大学、兰州大学、南京大学在内的部分中国高校近期宣布，从今年开始不再参与世界大学排名，也不会向国际大学排名机构提供相关数据。对此，央广网评论说：“淡化国际排名已成大势所趋、民心所向。”文章还写道：“建设中国特色、世界一流大学不能跟在别人后面依样画葫芦，简单以国外大学作为标准和模式，而是要扎根中国大地，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。”