辽宁大连原公安局长刘乐国被查

据中央纪委国家监委网站消息，辽宁省纪委监委消息，大连市政府原副市长、公安局原局长、辽宁省公安厅原党委委员刘乐国涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
公开简历显示，现年65岁的刘乐国，汉族，1975年12月参加工作，1982年11月加入中国共产党，大学学历。
刘乐国从1991进入公安系统，先后担任辽宁省营口市老边区公安分局政治处副主任、主任、副政委、党组成员、党组副书记以及政委。
1997年3月至1999年10月，刘乐国担任辽宁省营口市公安局站前公安分局局长。1999年10月至2003年10月，先后担任辽宁省营口市公安局党委委员、副局长、党委副书记。
2003年10月，刘乐国进入辽宁省公安厅治安总队任总队长，2008年9月，任辽宁省公安厅党委委员、副厅长。
2013年6月，成为辽宁省公安厅党委委员。2013年7月至2017年11月，任辽宁省公安厅党委委员，大连市政府党组成员、副市长，大连市公安局党委书记、局长、督察长，大连市委政法委副书记。
2017年11月至2018年9月，任辽宁省公安厅党委委员，2018年9月至2019年3月，离岗待退休。
值得一提的是，作为大连市副市长、市公安局局长，刘乐国的前任，江苏省原政法委书记王立科，已于2020年10月主动投案，次年底因涉嫌受贿罪、行贿罪、包庇纵容黑社会性质组织罪、伪造身份证件罪被提起公诉。
同时，刘乐国的继任者，大连市原副市长、市公安局原局长杨耀威，已于今年3月15日落马。