李家超：架构重组使工作更聚焦 设副司长提升施政能力

香港行政会议通过下届政府架构重组方案，新政府架构将变成“三司十五局”，其中政务司、律政司及财政司均增设副司长，候任特首李家超今天说，司长管辖范围很广，消耗统筹和指挥能力，副司长可被委派处理个别政策范畴或特定项目，强化施政能力。

据香港《星岛日报》报道，李家超今天下午在记者会上感谢现任特首林郑月娥和行政会议配合采纳现任政府方案。

他说，新任港府架构会增设三个副司长职位，分别是政务司副司长、财政司副司长和律政司副司长。另外也会设立“文化体育及旅游局”，而运输及房屋局将分拆成“运输及物流局”和“房屋局”，创新及科技局则改名为“创新科技及工业局”，民政事务局重组为“民政及青年事务局”，环境局扩大并改名为“环境及生态局”，食物及卫生局改组成“医务卫生局”。

李家超说，部分现有政策局需要处理庞大事务，分拆可以专注细化处理问题，例如分拆运输及房屋，可以聚焦处理两大社会非常关注问题。改组医务卫生局可以更加专注对付疫情及解决医疗体系问题。新架构可以产生协同效应，使权责更加清晰，例如“环境及生态局”，接掌环境卫生、食物安全、渔农等政策。例如新设立的“文化体育及旅游局”及“创新科技及工业局”可以配合好国家十四五机遇。

他说，目前司长的管辖范围很广泛，工作繁重，消耗统筹和指挥能力，政务司长和财政司长分别要督导九个和六个政策局，亦要涉及大量跨部门工作，而律政司长亦要督导六个专业部门，因此有需要设立副司长。他又说，副司长可被委派处理个别政策范畴或特定项目，例如他政纲提出的“公营房屋项目行动工作组”及“土地房屋供应统筹组”，强化施政能力。他期望6月中之前完成立法程序，让新政府架构可以在7月1日实施。

被问到将土地及房屋改由财政司司长负责，会否削弱政务司司长权力时，李家超说，将工作平均分配予三名司司长，在以前架构中，九个政策局由政务司司长负责，而财政司司长则负责四个政策局，现时则改为9比6，在变动后，工作量会较平均，并会有协同效应。

被问到会否重设“中央政策组”，他说，会成立“政策研究组”，但这会在组班完成后才会对外公布。至于相关功能，他则说，自己重视政策方面的强化工作，目前的政策研究工作在局内进行，希望可在政府以外进行政策研究，透过更多角度及观点帮助政府全面掌握政策的不同角度，并希望政策研究组别可帮助他审视或涉及多个政策局的范畴或职责的工作，从而研究可更推进的方面。