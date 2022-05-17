徐成光任中国交通运输部副部长

根据中国人社部网站消息，中国国务院任免国家工作人员，任命徐成光为交通运输部副部长；任命石泰峰为中国社会科学院院长。

免去林锐的公安部副部长职务；免去刘伟的应急管理部副部长职务；免去刘桂平的中国人民银行副行长职务；免去谢伏瞻的中国社会科学院院长职务；免去姜辉的中国社会科学院副院长、当代中国研究所所长职务；免去李平的科技日报社社长职务；免去李新明的新疆生产建设兵团副政委职务。

公开资料显示，现年55岁的徐成光是山东郯城人，中共党员，法律硕士，高级经济师。

1989年7月起先后在交通部济南交通高等专科学校、山东省交通厅、山东省交通投资公司、交通部办公厅、公路司（局）、四川省德阳市（挂职）等单位工作；

2012年5月起历任交通运输部路网监测与应急处置中心副主任（副局级）、交通运输部政策研究室副主任；

2016年1月任交通运输部政策研究室主任（正局级）；2017年4月任交通运输部办公厅主任；

2021年6月任交通运输部总规划师兼综合规划司司长。

公开资料显示，现年66岁的石泰峰是山西榆社人，中共党员，研究生学历，法学硕士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。

石泰峰曾任中央党校政法教研部主任、组织部部长，1999年11月后任中央党校校务委员会委员，中央党校副校长，江苏省委常委、组织部长，江苏省委副书记、组织部部长、苏州市委书记、省委党校校长等职务。

2015年12月，石泰峰任江苏省委副书记、代省长，2016年1月任江苏省委副书记、省长。2017年4月任宁夏自治区党委书记，2017年6月任宁夏自治区党委书记、区人大常委会主任。2019年10月任内蒙古自治区党委书记、区人大常委会主任候选人，2020年1月任内蒙古自治区党委书记、区人大常委会主任。