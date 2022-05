路透：美财长和贸易代表在中国商品关税问题上出现分歧

路透社披露,美国财长耶伦和贸易代表戴琪在针对中国商品的关税问题上存在分歧,支持减税者和不支持现阶段减税者为此展开激烈辩论。

路透社今天(17日)引述消息人士报道,在美国针对中国商品加征的关税问题方面,希望能减少众多关税的人士包括财长耶伦,但戴琪不支持现阶段减税,并希望能将焦点放在规模较广的对华贸易策略。这项策略旨在处理美国工作保障问题,以及中国在全球市场的行为。消息人士称,戴琪的看法可能包括加征新战略性关税。

一名消息人士透露,在民主党11月中期选举结果扮演着至关重要角色的工会也反对放宽加征关税措施。来自民主党的总统拜登据报已亲自告诉工会领导人,在关税课题方面,工会领导人都会参与跟做出最终决定有关的工作。

在解决通货膨胀问题方面,来自政府内部以及政府以外的经济学家都认为,降低关税是美国政府可以采取,且可有效地将成本和价格降低的最后重大措施之一。

知情人士透露,耶伦认为,无论从哪个角度提出与通胀有关的论点,部分针对中国商品加征的关税不符合美国的经济利益。

彼得森国际经济研究所认为,降低对华关税可以将美国通货膨胀率降低多达1.3个百分点,即每户家庭797美元(1104新元)。美国的同比通胀率在上个月达到8.3%。

不过,戴琪曾就研究所的数据公开提出质疑,并指这是介于虚构小说与有趣学术性活动之间的东西(something between fiction or an interesting academic exercise),并呼吁从战略性角度看待关税课题。

一名与美国政府官员有联系的消息人士称,耶伦和戴琪之间的分歧有可能迫使拜登在仲夏前就上述课题做出决定。

美国政府的政治顾问也在关税课题上出现分歧。一些人担心,决定取消关税将导致政府在重要选区失去工会或对华鹰派人士的支持;另一些人则认为,价格上涨在美国已成为主要政治问题,而为了降低通胀率而取消关税的做法,将在美国得到广泛支持。