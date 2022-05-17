刘鹤：须处理好政府和市场的关系

中国国务院副总理刘鹤今天（17日）说，需要处理好政府和市场之间的关系，打好关键核心技术攻坚战。

据央视新闻报道，中国全国政协今天在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，中国全国政协副主席张庆黎主持会议，刘鹤和中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席会议并讲话。

刘鹤说，全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征，要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。

汪洋在会上则强调，要认真学习领会中共总书记习近平关于发展数字经济的重要论述，科学研判形势，增强发展信心，辩证看待和统筹把握发展和安全的关系，不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。

近百位全国政协委员参加会议，140多位委员通过委员履职平台发表意见。委员们认为，要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字经济自主权掌握；要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能；要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力；要鼓励数字经济国际合作，积极参与全球数字治理进程。

过去一年多来，中国官方对互联网企业的整顿，重创了几乎所有大型科技公司的估值，此次会议也被视为中国政府希望放松对科技行业监管打击的最新迹象。投资者们密切关注此次会议是否会在互联网监管等方面透露更多政策信号。