上海明后拟恢复开行九趟旅客列车

随着上海冠病疫情趋缓，上海铁路局逐步恢复铁路列车营运，明后两天计划恢复开行九趟旅客列车。

据澎湃新闻报道，中国铁路上海局集团公司称，针对当前疫情防控持续向好态势，该局集团公司统筹疫情防控和运输组织，优化列车开行方案，有序增加上海及长三角地区铁路运力配置，为人民群众安全有序出行和全面复工复产提供运力保障。

根据目前客流预测分析和疫情防控情况，铁路部门从5月18日起，在上海地区现有开行12趟列车的基础上，计划恢复开行上海虹桥站至宁波、阜阳西、石家庄三趟旅客列车，恢复开行上海站至南京、合肥南、杭州东、盐城五趟旅客列车，5月19日起再增加上海站至连云港一趟旅客列车，同时对部分列车组织重联运行。

据介绍，连日来，长三角铁路部门密切关注各地疫情防控政策调整和客流变化情况，利用大数据加强客流预测分析，分梯次制定开车方案，科学实施“一日一图”，动态灵活安排运力。针对客流需求旺盛的热门线路和方向，采取恢复开行或加开列车、动车组重联、普速列车加挂车辆等措施增加运能投放，精准满足旅客必要出行需求；同时建立快速响应机制，储备一定数量的热备动车组，随时准备上线运行。

下一步，铁路部门将密切关注疫情防控态势和客流变化情况，在全力落实疫情防控措施的基础上做好恢复开车各项准备工作，根据各地需求随时恢复或增开旅客列车。