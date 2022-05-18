耶伦呼吁美欧在对华问题上结成统一阵线

美国财政部长耶伦说，西方民主国家过于容易受到那些利用自身市场地位作为地缘政治杠杆的国家的影响，她呼吁美国和欧洲在联合对付俄罗斯之后，在对华问题上也结成统一阵线。

据彭博社报道，耶伦周二在布鲁塞尔发表讲话称，“我们有共同的动机来激励中国不要采取不利于所有人的经济做法。他们的那些措施包括影响贸易和投资活动、开发和气候政策，对那些债务负担不可持续的国家提供债务减免等”。

耶伦说：“有充分理由联合而不是单方面追求共同目标。如果中国没法挑动我们其中一方对抗另一方，该国有可能做出对我们有利的反应”。

彭博社的报道称，在中美竞争加剧的情况下，中国国家主席习近平一直在努力说服欧盟保持“战略自主权”。本月早些时候，习近平在和德国、法国领导人的通话中直接传达了这个信息。

在面向布鲁塞尔经济论坛发表的年度演讲中，耶伦说：“我们应该鼓励中国放弃那些令人反感的做法。如果这么做了，我们将更有可能在公平的环境下与中国竞争，这将有利于我们的企业和消费者。”

一个多月前，耶伦就中国问题发表了迄今最为尖锐的言论，抨击北京方面的一些做法“不公平的损害”了其他经济体的国家安全利益。

在周二的讲话中，耶伦又警告说：“我们太容易受到那些拿自身在原材料，技术或产品的市场地位作为地缘政治优势的国家的影响，他们还有可能扰乱市场以谋取私利。”

耶伦说，俄罗斯已将能源武器化，而全球很多国家目前依赖来自中国的稀土。

“这些矿物和原料是航空，汽车生产，电池制造，可再生能源系统和技术制造的关键环节，”耶伦说。中国拥有60％的稀土开采量和近40％的稀土储量，这使其获得了“地缘战略杠杆”。

中国还“在某些科技产品上建立了相应的市场份额，并寻求在半导体制造和使用方面占据主导地位，”耶伦说。 “中国为了保住这个地位采取了各种不公平的贸易做法。”