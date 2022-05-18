美国商会批华府对台军售案限制性过强

美国商业团体昨天（17日）批评拜登政府的台湾军售政策限制性太强，无法帮助台湾克服来自中国大陆的军事挑战，削弱台湾防御能力。

综合路透社、英国《金融汇报》和台湾《联合报》报道，台湾美国商会和美台商业协会等美国商业团体批评华府，只批准出售自认对台湾抵抗中国大陆全面入侵不可或缺的武器，削弱了台湾的防御能力。

这些团体说，一旦不符合美国华府发展“不对称战力”的定义，军售案就不会获得华府的批准，包括应对中国大陆在台湾防空识别区进行胁迫性灰区活动的能力，尤其是过去两年中国大陆的这些活动正在增加。

这些团体担心，以发展“不对称战力”为重点对台进行安全援助，将导致政策混乱和整体武器销售的大幅放缓。

这些团体还透露，美国政府正在阻止台湾提交一些军售案的申请，包括MH-60R直升机，因为它们不符合华府定义的不对称战力。

美台商会昨天发布的新闻稿称，美国国务院3月14日向商会简报说明对台湾军售的新政策，称“拜登政府将不再支持‘不对称防卫’定义之外的对台军售计划”。此外，美国正在设法加快对台军售和交货流程。

媒体和美国国会议员多次关切台湾军购延宕问题，美国国务院仅强调依据台湾关系法支持台湾自我防卫的既定立场，这是美方有关单位近期来首次明确提到拜登政府改变对台军售政策。

美台商会公开质疑，新政策增加“预先处置”机制，形同仅由“白宫国安会和美国国务院”拍板售台的军售项目，排除台湾建军主体意志和美国主要机关的参与。

美台商会称，美国政府对于台湾适用的“不对称战力”定义广泛且主观，对于个别装备是否符合“不对称”标准也缺乏明确性，对美企产生严重不确定性，也造成美国企业与台湾讨论时的障碍。

对此，台湾国防部称，台美双方于2021年针对防卫作战需求，共同完成“不对称作战”原则的定义，并于同年纳入国防报告书“军事战略”与“建军规划”章节中说明；在此重申：“不对称作战是指作战型态与方式，在于打乱敌作战节奏与速战速决企图，非个别武器装备选项”。

国防部称，台军各项武器装备筹获，是依敌情威胁及联合战力规划指导，纳入计划执行，并以国防自主为优先，无法自制或需快速提升战力项目，方采对外采购方式筹获，不受个别军火商影响。

国防部还说，防卫战力整备攸关台海和平与区域安全的稳定，对于评估或洽谈中的军购案，均依美方军售作业规定，秉持低调保密原则处理，台军绝对以发挥国防资源最大效益为目标，持续与美方洽谈筹建符合当前及未来情势所需最适武器装备，并要求依约甚至提前交运，以精进台美双方军事互通性，确保安全。