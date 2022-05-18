中国多地楼市新政支持二孩三孩家庭买房

支持多孩家庭购房需求正成为中国各地优化调整楼市政策的重要方向，不少城市新政支持二孩三孩家庭买房。

据澎湃新闻报道，据不完全统计，仅今年5月以来，就有至少包括浙江杭州、湖南衡阳、江苏南京、浙江舟山、辽宁沈阳、广东东莞、江苏扬州、江苏无锡、江西景德镇、江苏苏州、四川乐山、四川雅安、江西上饶等13城在发布的楼市政策中特别提及多孩家庭住房需求。

从5月以来各地发布的政策内容来看，杭州、南京、沈阳、东莞等城市都提到了“二孩或三孩家庭，允许新增购买一套住房”的新政，也有城市明确生育二孩及以上家庭购房，可不适用现行限购政策。

以杭州为例，杭州在新政中提及：符合条件的三孩家庭，在杭州限购范围内限购的住房套数增加一套；同时，符合条件的三孩家庭在报名参加新建商品住房公开摇号销售时，参照“无房家庭”优先摇号。

南京明确，自5月11日起，生育二个孩子及以上南京户籍居民家庭，可新增购买一套商品住房，同时可享受相关银行最优惠贷款利率等支持。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析，类似表述，充分体现了当前各地政策的重要变化，即“限购政策松绑+生育政策鼓励”的结合导向，能够发挥积极的作用，即在促进市场交易活跃的同时，也有助于推进人口生育政策的扎实推进。

诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄指出，众所周知多孩家庭多存在改善性需求，这样的政策出台无疑是为促进市场改善性需求释放，在满足刚性购房需求的基础上，政策重点逐渐转向改善性群体，这样的政策信号意义重大，符合市场发展的趋势，具备一定的合理性。