联合国人权高专巴切莱特访华在即

联合国人权办公室说，联合国人权事务高级专员巴切莱特将很快抵达中国，并访问新疆。

据法新社和美国之音报道，人权办公室星期二（5月17日）介绍，经过多年要求对中国新疆地区进行“有意义和不受约束的”访问后，联合国人权事务高级专员巴切莱特计划这个月底前开始她的访问。

发言人斯罗塞尔对记者说，“我们一直说，将在五月底前进行。我们正接近五月底。所以这将很快发生。”

一个先遣队几个星期前前往中国为本次访问做准备，目前已经完成隔离。

罗斯塞尔说，巴切莱特计划前往广州和新疆，但由于疫情限制不会去北京。访问计划进行大约一个星期。

她说，“她将会见高级政府官员，”“访问的目的是与中国政府和中国当局就一系列国内、地区和全球人权议题开展对话，”“希望此行会允许联合国人权办公室和中国之间建立进一步的接触。”

人们长期以来要求巴切莱特访问新疆，并公布她办公室就新疆局势的调查报告。

人权团体、外交人员和其他人最近加紧要求公布这份据说几个月前就准备好的报告。罗斯塞尔星期二说，巴切莱特访问前不会公布这份报告，公布的时间也没有明确。

她说，“中国作为有关成员国将在报告准备好时提供给中国，以便能发表看法。”巴切莱特和她的团队会“同当局提到新疆有关议题，当然该报告将为此次讨论提供信息。”此后，这份报告将“与当局分享，了解他们的看法。这就是我为什么没有何时可能公布的时间的原因。”

