特斯拉上海工厂产能升至45%

作为中国上海最大的外商汽车制造企业，特斯拉上海临港超级工厂自4月19日复工复产以来，开启了8000多名员工吃住在工厂模式。如今复工行将满月，目前特斯拉整体产能利用率已恢复至45%以上。

据第一财经报道，特斯拉数千名员工由公司安排的大巴运往工厂，开始了复工复产之路。目前工厂仍采取单班制生产，工人没有轮班，日产量约为1000辆出头。而在疫情前，特斯拉每周（七天24小时）的产量接近2万辆，日产量超过2000辆。

闭环中的员工每天工作约12小时，做六休一；此前，三班制轮班期间，工人们每天工作八小时，做四休二。

为了给员工更多激励，特斯拉与很多厂家一样，向闭环生产的员工提供了较高的生活补贴费用。据了解，不同岗位的补贴费用会略有不同，有一线员工拿到的补贴为工作日300元（人民币，下同，约60新元）、休息日100元，平均每天270元左右。

参与特斯拉闭环复工的不仅仅只有工人，还有需要参与现场实验的研发人员；其他非必要在现场的人员则采取居家办公模式。一些研发人员早在上海3月份封控前就已经进驻工厂闭环，至今已有近两个月时间。

闭环生产近一个月期间，特斯拉的复工复产也并非没有波折。主要的影响来自于供应链。特斯拉曾在本月早些时候预计，可能在5月中旬左右将产能提升至疫情前的水平。但一位供应链企业相关人士告诉记者：“由于受复工复产条件限制以及零部件产业链协同的影响，特斯拉整体产能利用率还有待提升。”

上海临港新片区党工委副书记吴晓华在5月17日新闻发布会上透露，特斯拉上海临港超级工厂的产能利用率已经超过45%，临港汽车产业链的配套企业产能利用率达到50%左右。

以特斯拉某连接器供应商为例，该供应商透露，旗下的上海工厂目前的产能利用率约为疫情前正常水平的50%至60%，产能完全恢复仍然有很大的不确定性。

特斯拉在上个月公布第一季度财报时，就警告了今年供应链风险将持续存在，称供应链已成为公司增长最主要的限制因素，工厂已连续多个季度低于计划产能运转，这种影响预计今年将持续。

