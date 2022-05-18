中国4月房价连续第八个月下跌 

中国4月份房价连续第八个月下跌，疫情干扰下，缓解房地产低迷的措施未能重振买家信心。

据彭博社报道，中国国家统计局周三公布的数据显示，4月份不包括保障性住房在内的70个大城市新建商品住宅价格环比下降0.3%，为五个月来最大降幅。受政府干预较少的二级市场下跌 0.28%。4月份住宅销售额同比下降49%，降至2015年底以来的最低水平。

跌幅加大是对陷入困境的房地产行业又一打击，该行业受到严格的防疫封控和开发商此起彼落的流动性危机打击。中国政府已誓言支持房地产市场，这是阻止全球第二大经济体放缓的努力的一部分。

以陆挺为首的野村经济学家本周早些时候在一份报告中写道，不确定性上升、信心不足、失业率上升和收入增长下降都导致了中国国内市场压力。

中国央行周日罕见降低首套房贷利率的下限。地方当局提供了各种住房激励措施，包括降低首付要求，甚至鼓励拥有较多孩子的家庭可以拥有多个房产。这些措施对遏制楼市低迷的收效甚微，中国对最新一波疫情的严厉反应加剧了楼市的低迷。

包括Kristy Hung在内的彭博行业研究分析师数据公布前在报告中写道：“购房者信心疲弱仍然是一个关键障碍，疫情则增加了近期威胁，只有陷入困境的开发商的流动性好转，市场情绪才会有所改善，如果没有更强有力的政策支持，这种情况在短期内看起来不太可能。”