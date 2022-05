邓炳强：港23条立法将参考英国同类法律

香港保安局局长邓炳强说,制定维护国家安全的法律是国际惯例,未来23条立法也将参考英国的同类法律。

据星岛日报报道,邓炳强称,维护国家安全是每个国家的权利和义务,而制定维护国家安全法律,是国际惯例。尽管如此,美西方国家一直就《香港国安法》的订立及实施不断故意诋毁及作出失实指控,并将《基本法》第23条立法妖魔化,但事实上他们都制定维护国家安全法例,并不时作出法律修订。

邓炳强说,留意到英国内政大臣刚向国会提交一份涵盖范围广泛的《国家安全法案》(National Security Bill),特别提到间谍活动、外国对政治制度的干预、破坏活动、发布虚假讯息、网络行动等源自外国的国家安全风险,更表明有关立法须“走在有关风险之前”(legislate to get ahead of this threat)。

邓炳强说,特区政府一直进行《基本法》第23条立法的相关工作,以履行特区的宪制责任及完善维护国家安全法律。除了要有效应对过去和现在的国家安全风险及威胁外,立法建议也要具有足够前瞻性,必须在执行方面切实可行,能有效维护国家安全。就此,除研究相关的全国性法律和本地法律外,也会参考其他司法管辖区的同类法律,包括上面所说的英国《国家安全法案》,务求制定最切合香港实际情况的方案。

邓炳强说,在特区政府开展《基本法》第23条立法的咨询工作时,期望各界可以客观理性看待政府建议,不能对美西方国家维护国家安全法律涵盖范围广泛的事实置若罔闻,切勿作出“双重标准”的肆意攻击或试图干扰、破坏特区政府的立法工作。