美国务院再呼吁邀请台湾参与世卫大会

世界卫生大会（WHA）将于本月22日在瑞士日内瓦召开，目前台湾仍未收到邀请函。美国国务院周二（17日）再次呼吁邀请台湾参与世卫大会，并强调孤立台湾恐造成公共卫生隐忧。

根据美国国务院于官网发布的文字稿，美国国务院发言人普赖斯于当地时间周二在新闻发布会上说，美国强烈主张世界卫生组织（WHO）邀请台湾以观察员身份参与世卫大会并贡献专业。

他说，孤立台湾是没有道理的，尤其是全世界正与大流行病进行斗争、面临公共卫生威胁的时候，将台湾排除在世卫大会外恐将造成公共卫生的隐忧。

普赖斯称，台湾的公卫专业、科技、民主治理、对抗疫情的韧性，以及强健的经济，能为世卫大会的讨论提供客观的资源，因此没有将台湾排除在外的理由。

据路透社报道，世界卫生组织首席法律顾问所罗门（Steven Solomon）证实已收到13个成员国提出台湾以观察员身份参加世卫大会的议案，并拟定在本月23日进行表决。

被问及美国是否参与议案时，普赖斯没有正面回应，只说美国支持世卫组织让台湾以观察员身份参与世卫大会。

除了美国国务院，美国总统拜登日前也签署法案，指示国务卿协助台湾重获观察员身分，以参加世卫大会；法案要求国务卿拟定战略，协助台湾重获在世卫大会的观察员身分，以及在台湾未能取得观察员身分的每届世卫大会后，向国会说明美国在协助台湾的计划上，所做出的改变与作为。

另据台湾《联合报》报道，台湾外交部今天对13个国家的提案表示感谢，并呼吁世卫组织秉持中立、专业原则，正视台湾参与世卫组织及世卫大会的必要性，以及国际社会声援台湾的立场，邀请台湾以观察员身分参与世卫大会，共同促进人类的健康与安全。

从2009年起至2016年，台湾获准以观察员身份参与世卫大会，但自2016年起，两岸关系恶化，中国大陆以“一中原则”为由反对台湾参加会议，至今台湾都未获邀参与大会。