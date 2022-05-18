与人民币贬值同步 境外机构继续减持中国国债

在人民币走弱、中美利差持续倒挂之际，中国国债连续第三个月遭到外资减持，市场认为外资流出的趋势短期内可能会持续。

据彭博社报道，中债登周二晚间公布的数据显示，境外机构4月份减持中国国债约420亿元（人民币，下同，86.32亿新元），减持规模环比回落。彭博计算显示，2月至4月外资累计减持境内债券约1292亿元。

此外根据中国央行上海总部公告，截至4月末，境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元人民币；彭博据此计算，4月外资减持银行间市场债券约1100亿元。

美联储以50个基点步幅升息带动下，10年期美债收益率在4月一路攀升至近3%，中国10年期国债的名义收益率优势消失乃至形成倒挂。此外，人民币在4月下旬急贬，在岸人民币月度跌幅超过4%，创1994年汇率并轨以来最大。

利差和汇差优势双双消退，中国国债对外资的吸引力进一步下降。此外，中国宏观经济走势4月在上海等地疫情的影响下大幅恶化，也影响了国际投资者对人民币资产的信心。中债登此次更新月报的时间偏晚，也引起关注。

渣打中国宏观策略主管刘洁说：“由于人民币走弱预期、中美利差倒挂、货币政策持续分化以及中国经济前景走弱，市场普遍预期中国债券将遭到进一步减持。我们预计资本外流将持续到第二季度，但下半年随着中国经济增长复苏、人民币企稳，可能会重回资本流入状态。”

彭博数据显示，经过汇率调整后中国国债4月的净收益为0.169%，相较于富时罗素世界国债指数(WGBI)涵盖的其市场仍有一定优势，不过相对于其它亚洲新型市场国际而言表现落后。

外汇局新闻发言人王春英此前在新闻发布会上说，近期证券投资再次有所调整，这是复杂的国际经济金融形势下市场的自然反应；随着市场对一些短期因素的消化和预期的释放，境外机构对中国证券投资将会回归稳态，长期价值投资仍然是主要的考虑因素。

她说，中国的债券在全球范围内有比较强的投资价值。主要体现在投资回报稳定、具有分散化投资价值、全球央行储备多元化需求、债券指数跟踪配置需求等方面。

华侨银行大中华区经济学家谢栋铭接受采访时分析，在美联储紧缩周期和中美利差倒挂的情况下，资金外流是很自然的，不仅中国如此，马来西亚和印尼等国家也如此，只要利差仍然倒挂，资金外流就可能仍会持续一段时间。