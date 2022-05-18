中国民航局称美调查人员未向媒体发布东航空难调查信息

针对美媒引述知情人士报道称东航空难原因可能是驾驶舱内有人故意使飞机坠毁，中国民航局回应称，已向美国国家运输安全委员会参与事故调查的人员核实，对方称未向任何媒体发布有关调查信息。

据《环球时报》报道，中国民航局说，美国调查人员已表明未披露任何调查信息，正严格按照《国际民用航空公约》附件13的框架要求与中国民航局合作，并将根据需要继续为查明事故原因提供专业技术支持。

中国民航局称，目前坠机事故调查部门正依据调查程序，深入开展残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、实验验证等相关工作。根据国际民航公约相关要求，调查部门邀请美国国家运输安全委员会作为航空器设计制造国的调查方参与调查。

中国民航局称，将继续与参与调查的各方保持密切沟通，科学严谨有序地开展事故调查工作，并按照《国际民航公约》和政府信息公开相关要求，及时、准确发布事故调查情况进展和相关信息。

《华尔街日报》周二（5月17日）引述美国知情人士报道称，从中国东方航空公司坠毁客机取回的一个黑匣子的飞行数据显示，驾驶舱内有人故意使飞机坠毁。另一个可能是飞机上人员闯入驾驶舱，并蓄意使飞机坠毁。

东航波音737-800型B-1791号机于3月21日，执行MU5735昆明至广州航班。在广州管制区域巡航时，自8900米高空以垂直方向向下快速下降，最终坠毁在广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村附近。飞机撞地后解体，机上123名旅客、九名机组成员全部遇难。