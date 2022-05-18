张文宏领衔 首个中国国产冠病药研究结果发表

中国国家传染病医学中心、上海市传染病与生物安全应急响应重点实验室、华山感染张文宏教授团队与上海公共卫生临床中心范小红教授团队、临港实验室共同合作的研究5月18日发表，结果显示中国国产抗冠病药物VV116对非重症奥密克戎感染患者核酸转阴时间可显著缩短两至三天。

据第一财经报道，成果于5月18日发表在《Emerging Microbes & Infections》杂志上，这也是中国研究人员发表的首个关于中国国产抗冠病药物对奥密克戎感染研究结果的经同行评议的文章。

研究的主要终点是病毒清除时间。研究数据提示，在首次核酸检测阳性五日内使用VV116的非重症奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的11.13天。有症状的患者中，在研究的用药时间范围内（首次核酸阳性二至10天）给予VV116，均可以缩短患者的核酸转阴时间。

在药物安全性上，VV116组共报告9例不良事件，无严重不良事件，其中七例为轻度肝功能异常，均在未干预的情况下得到解决。 研究团队写道：“VV116 是一种安全、有效的口服抗病毒药物，在奥密克戎感染的早期表现出更好的表现。”

这项研究纳入了2022年3月8日至3月24日期间的136名阳性入院患者（非重症），其中VV116组 60 人，对照组76人。在所有参与者中，11%接种了疫苗，0.7%接种一剂部分疫苗，45.6%完全接种两剂疫苗，42.6%接种了第三剂加强剂。

目前中国国内多项抗病毒药物的II-III期研究正在或准备开展，瑞金医院宁光院士正牵头一项辉瑞冠病药Paxlovid和VV116的“头对头”临床对照研究，华山感染张文宏团队也参与其中，更大规模的药物临床试验数据结果，将为进一步评估药物对于临床恢复时间、临床重症预防及死亡率降低的具体作用提供支撑。

