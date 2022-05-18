国民党将推举张善政参选桃园市长

台湾在野国民党今天（18日）将推举行政院前院长、国民党智库副董事长张善政参选桃园市市长。知情人士说，本次国民党推举张善政，是要确保年底大选夺回桃园的执政权，并且复制2018年地方大选韩流胜选模式，由北往南带动国民党在各地县市长的选情。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网报道，知情人士说，朱立伦和高雄前市长韩国瑜在4月底有场私下密会，两人是在这场会面中达成推张善政参选桃园市长的共识，韩国瑜并在之后的劝进中扮演重要角色。

知情人士透露，张善政是韩国瑜2020年总统大选的副手搭档。在桃园市长提名不顺，台北市前市议员罗智强插旗引发党内纷扰不断的情况下，朱立伦非常清楚，无论是罗智强，还是桃园市议长邱奕胜、在地立委鲁明哲、吕玉玲、万美玲等人都不是胜选的保证，且有人仍背负案子纠纷，因此一定要另寻强棒，才能化解内部争议并赢得年底的市长选战。

知情人士说，朱、韩共推张善政，主要考量在桃园市有许多年轻选民，张善政在各方面条件、形象都是最优人选，尤其桃园有航空城，接下来又有捷运、铁路地下化建设，正需要有工程专业背景的市长参选人。

国民党党内人士在谈及张善政与桃源的连接时说，张善政当时候在宏基工作12年，待在桃园渴望园区，对桃园在地有一份感情。

张善政在马英九政府时期就是台北市长的规划参选人选，但张善政一直没有答应，且他一直没有加入国民党。这次张善政愿意替国民党出征桃园市长，据了解，是因为张善政对民进党执政一直无法认同，加上国民党已退无可退，桃园市虽不是首都，但是“国门”，因此在几番思考后决定参选。

地方辅选人士提到，桃园有偏向蓝营的选区，包括龟山、八德、中坜，也有都会型跟绿营根基深厚的选区，包括新屋、观音。地方解读张善政出线为“朱马韩联手”，涵盖深蓝、浅蓝、中间选民、新选民的态度，且向南串连杨文科，向北结合侯友宜、蒋万安，也代表年底国民党主轴将走回中间路线。