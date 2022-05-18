台外长：台湾与北约未来应当有合作空间

台湾外交部长吴钊燮称，台湾与北约交换意见的机会愈来愈多，未来应当有合作的空间

据《自由时报》报道，吴钊燮5月13日接受《法兰克福广讯报》（FAZ）专访，针对乌俄战争的启示等议题发表看法。专访内容17日刊登。

吴钊燮说，乌克兰人民坚决抵抗外侮，让台湾人民深刻体认，面对中国大陆的军事威胁，必须强化全民动员，坚定负起自我防卫的责任；同时，台湾也持续寻求美国支持，透过取得必要的防卫性武器与情资交换，发展不对称作战能力。他说，威权体制经常为了转移内部危机的压力进而对外采取冒进作法，因此台湾始终审慎以对。

针对英国外相最近呼吁北约应协助确保台湾有足够自卫力量，吴钊燮说，台湾与北约交换意见的机会愈来愈多，未来应当有合作的空间；特别是过去一年，越来越多欧洲国家表达对印太地区的高度关注，有助台湾获得国际支持；台湾将持续加强与美欧理念相近伙伴的交流与合作。

吴钊燮说，近年来中国大陆在各地威逼恫吓的作为，不仅未能让民主阵营退缩屈服，反而促使台欧关系更加紧密。例如捷克、波兰及斯洛伐克等曾受共产极权威胁的国家，更能理解台湾的处境，也认同台湾在经济与其他领域是可信赖的合作伙伴。

吴钊燮也以立陶宛为例指出，立陶宛同意设立以台湾为名的代表机构，却遭受中国大陆蛮横的施压与经济制裁，除台湾大力支持立陶宛商品外，美国与欧盟也给予立陶宛政治及经济的支持，均显示民主伙伴团结互助的重要性。

另一方面，吴钊燮则说，去年德国国会大选后，新政府的“联合政府协议”表达对台海和平稳定的关注及支持台湾参与国际组织；吴钊燮认为台湾与德国未来应会有更多合作可能。