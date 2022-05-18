习近平与小马可斯通话：希望菲继续奉行独立自主外交政策

中国国家主席习近平与当选菲律宾总统的小马可斯通电话时说，希望菲方继续奉行独立自主外交政策。

据新华社报道，习近平今天（18日）上午与小马可斯通话，再次祝贺他当选菲律宾总统。习近平说，过去六年，中菲双方坚持睦邻友好，携手共同发展，确立了全面战略合作关系。双方通过对话协商有效管控分歧，积极推进各领域务实合作，双边关系取得丰硕成果。事实证明，中菲友好符合两国人民共同期待，中菲合作符合两国人民共同利益。

习近平说，中方始终把菲律宾放在周边外交优先位置，对菲友好政策保持连续性、稳定性。中方愿同菲方加强治国理政经验交流，围绕基础设施、农业、能源、教育等国计民生，聚焦抗疫和疫后复苏，做大做强既有合作，培育挖掘新增长点，促进两国和地区发展振兴。中方将一如既往向菲律宾经济社会发展提供积极支持和帮助。

习近平说，当前，世界之变、时代之变、历史之变前所未有，和平与安全面临新的挑战。中菲同为亚洲发展中国家，两国发展根植于睦邻友好的周边环境，根植于合作共赢的亚洲大家庭。希望菲方继续奉行独立自主外交政策。中方愿同菲方就重大国际和地区问题加强战略沟通和协调，维护好本地区和平发展的良好态势。

小马可斯说，菲律宾人民视中国为最重要的伙伴之一。菲律宾新政府将把菲中关系作为外交政策重点方向，愿同中方加强各层级交往，深化和密切经贸、基础设施、能源、文化、教育等各领域合作。他对菲中关系未来更好、更强劲发展充满期待，愿同中方一道，不断为菲中关系发展注入新的强劲动力。