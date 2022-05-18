蓝营民调：过半台民众对司改没信心

国民党智库今日召开记者会，发表一份民众对蔡英文政府在司法与监察相关表现的最新民调结果。结果显示，51.7%的民众不相信司法，52.9%的人对台湾总统蔡英文推动司法改革成效没有信心，同时58.8%的人认为自陈菊担任监察院长以来，监察院已经失去公正独立性。

据自由时报报道，国民党智库内政法制组召集人黄德福指出，根据宪政架构，司法权与监察权应该超出党派，公正独立行使权力，但六年来司法权与监察权的角色功能非常不理想，智库从5月11日至14日，针对岛内18岁以上民众进行调查显示，51.7%的人不相信司法公正，51.5%的人不相信法官会公正审判案件，在六成表达意见的民众中，有41.4%的人不相信新任检察总长邢泰钊会公正不受政治干预。

根据调查，民众被问到是否相信大法官未受不当干涉公正解释宪法的问题时，有53.3%的人表达不相信，74.3%的人不了解蔡英文的司改理念与措施，52.9%的人对于蔡英文推动司改成效没有信心。

此外，国民党智库也针对民众对于监察权的看法进行调查，结果显示46%的民众认为监察院声请惩戒法院再审前中研院长翁启惠申诫案并不适当，45.9%的人认为监察院二度弹劾调查曲棍球案检察官并不适当，58.2%的民众认为监察院在疫情监督上有双重标准，65.6%的人认为监察院近二年来并没有发挥应有功能，58.8%的人认为陈菊担任监察院长以来，监察院已失去公正独立性。