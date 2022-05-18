消息：中国政府正与汽车制造商就延长电动车补贴谈判

知情人士透露，中国政府正与电动汽车制造商就延长原定于2022年到期的电动汽车补贴进行谈判，以刺激电动车市场的需求。

据路透社报道，知情人士说，包括中国工信部在内的政府部门正考虑在2023年继续向电动汽车买家提供补贴。不过延期至2023年的补贴条款，包括补贴金额和哪些车辆将有资格获得补贴尚未定案。

中国丰厚的补贴被外界认为是创造了世界上最大电动车市场的关键因素。根据招商银行估计，自2009年开始提供补贴以来至2021年底，中国政府已向包括商业车队运营商在内的买家发放了约1000亿元（人民币，下同，205亿新元）的补贴。

在中国政府的补贴计划下，几乎所有电动汽车生产商的电动车都能获得补贴，包括在上海设有工厂的美国电动车巨头特斯拉等非中国企业。中国计划原定于2020年底逐步取消电动车补贴计划，但中国政府将这项计划延长了两年，以刺激冠病大流行期间的需求。

然而，以上海为首的城市自今年3月以来实施严格的冠病封控措施后，供应链被扰乱、电动车汽车销售和生产也随之放缓。根据中国汽车工业协会的数据，中国4月份的电动车销量虽取得同比增长45％，但仍比上个月的增长速度要慢得多。

根据上海汽车销售行业协会的数据，在严格的封控措施下，上海上个月没有售出一辆新车。

中汽协预测，随着上海疫情逐渐放缓，复工复产计划也逐步进行，在4月份的低谷之后，生产和需求将在未来几周开始追赶。

此外，包括广东和重庆在内的一些地方政府也推出了刺激措施，对4月份用旧内燃机汽车换取新能源汽车的消费者进行补贴。官员们将从6月起推出补贴措施，鼓励更多农村买家购买包括新能源汽车在内的电动汽车，每辆车的补贴金额最高可达5000元。