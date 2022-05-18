法国外贸银行下调中国经济增速预估

法国外贸银行下调中国今年GDP增速预估，并且认为今年中国长期防疫封控造成的经济活动低迷对新加坡的影响势将最为严重。

据彭博社报道，法国外贸银行周三在一份报告中写道，随着大规模封控措施导致作为全球第二大进口国的中国生产中断，消费需求受到影响，新加坡的国内生产总值（GDP）可能会受到最严重的冲击。相反，印度势将受益最大。

法国外贸银行的经济学家埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）和郑阮（音译自Trinh Nguyen）说，虽然中国对新加坡的直接影响不大，但新加坡是一个贸易中心，特别是亚洲重要的大宗商品枢纽，鉴于中国在大宗商品进口中发挥的作用，新加坡会间接受到中国需求的影响。他们写道，由于对中国游客的依赖，泰国经济也面临风险。

与此同时，印度的经济增长可能受到提振，因为中国需求的突然减弱势必会打压全球大宗商品价格并改善印度的贸易条件。

这些经济学家们写道，在外汇方面，澳元可能在亚太地区贬值幅度最大。与作为全球供应链的一部分向中国内地出口初级或中间产品的邻国不同，澳大利亚容易受到中国需求变化的影响，因为澳大利亚向中国出口的是铁矿石等原材料。

法国外贸银行将中国今年的GDP增速预估从5.2％下调至4.2％，认为大规模的防疫封控可能会拉低GDP增速1.5个百分点。报告的作者们写道：“如果中国的封控持续更长时间，对GDP的冲击会更严重。”