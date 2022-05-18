故宫、三星堆等入选中国十大最受欢迎博物馆

今天（18日）是第46个国际博物馆日，同程旅行发布了今年上半年中国“十大最受欢迎博物馆”。

据中新社报道，旅行数据显示，故宫博物院、南京博物院、广汉三星堆博物馆、秦始皇兵马俑博物馆、陕西历史博物馆、湖南省博物馆、河南博物院、长江文明馆（武汉自然博物馆）、南京中国科举博物馆（江南贡院）、金沙遗址博物馆，成为2022年上半年中国最受旅行者欢迎的十大博物馆。

数据显示，虽然上半年中国多地出现疫情波动，但通过同程旅行平台预订博物馆门票的游客人次与2021年上半年持平。同程旅行分析认为，春节期间，以“三星堆文明”为背景的舞蹈《金面》、还原北宋名画的舞蹈《只此青绿》，为与之相关的博物馆带来了更高人气。

数据还显示，亲子游群体正成为博物馆游的主力军，从年龄段分析，“80后”“90后”用户消费占比最高，分别为39.7%和35.8%；“70后”和“00后”则分别占比11.1%和11.3%。在性别分布上，男性比女性更爱逛博物馆，其占比相较女性多出9%。

同程旅行相关负责人称，随着“传统文化+影视”“传统文化+互联网”“传统文化+科技”等多种创新模式的走红，严肃的博物馆也变得更加鲜活、有趣。喜爱参观博物馆的人群更注重馆内讲解是否专业、馆内活动是否多样、文创产品是否新颖、馆内环境是否适宜及馆体设计是否合理等问题。