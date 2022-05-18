再现零星阳性如何处置？上海：做到快准管

中国上海市卫生健康委副主任赵丹丹在记者会上说，如果出现零星新增阳性感染者，就需要从严从紧抓好疫情防控，认真做好流行病学调查，迅速开展应急处置工作。

据澎湃新闻报道，中国上海16个区已实现社会面清零，接下去对于社会面可能出现的零星新增阳性感染者，如何开展流调等应急处置工作，赵丹丹介绍，一是需要突出一个“快”字。社会面一旦出现阳性感染者，必须坚持以快制快，统筹协调“市-区-社区”三级流调队伍，接报后第一时间开展流行病学调查，严格落实“2+4+24”工作要求，即流调队伍2小时抵达现场，4小时完成流调核心信息，24小时初步查清基本情况并完成流调报告。

二是需要做到一个“准”字。依托流行病学调查应急指挥系统，综合分析、科学研判，排查活动轨迹，锁定风险人群，合理判定密切接触者和密接的密接，做到“应查尽查、应判尽判、不漏一人”。

三是需要落实一个“管”字。从严落实各项管控措施，首先做到“应转尽转”，发现阳性感染者后第一时间与市、区转运部门联系对接，在确保安全的前提下以最快时间、最高效率完成阳性感染者转运工作。对于已排查判定的密切接触者，做到“应隔尽隔、应隔快隔”，最大程度阻断传播风险。对于涉及的重要场所或重点区域，及时开展风险排查和管控。同时, 结合环境检测、实验室病毒基因测序等，做好疫情溯源工作。