国民党秘书长：无论民进党出什么牌张善政都能赢

国民党中常会今天（18日）通过征召张善政参选桃园市长，国民党秘书长黄健庭说，党中央认为不论最后民进党出什么牌，论格局、历练或治理能力，张善政都能胜过对手。

据《自由时报》报道，国民党之前一直说要等到民进党掀牌，才会决定桃园市长人选，如今却先行“掀牌”，对此，黄健庭解释，先前已有罗智强、吕玉玲等人投入选战，过程中还有各界推荐不同的人选，原本计划的确是要等到民进党出牌再决定，但由于选情瞬息万变，最近几天地方开始出现比较焦虑的状况，希望党中央赶快决定，经确认张善政本人有参选意愿后，党中央认为不论最后民进党出什么牌，论格局、历练或治理能力，张善政都能胜过对手。

至于先前国民党多次强调要根据科学民调产生最强人选，黄健庭说，张善政过去就已经是民调最高、最受肯定的行政院长，今天才刚决定投入选举，他相信媒体很快就会做民调，张善政的支持度很快就会展现出来。

对于外传张善政是来自前高雄市长韩国瑜的推荐，黄健庭则回应，张善政是马英九时代的行政院长，韩国瑜竞选时的副总统搭档，也是朱立伦任命的智库副董事长，是各方都推荐的人选，他强调，这是集体共同讨论结果。

至于决定征召张善政，事前是否告知罗智强与吕玉玲等人，黄健庭说，后续会做各种必要的努力，他说，候选人本身条件以及各界民调、地方状况，都是党中央不断观察的因素，“最重要的是张善政的条件实在太优秀了，让国民党非常兴奋”，征召张善政是国民党对桃园市民做出最负责的决定。

台湾在野国民党今天推举行政院前院长、国民党智库副董事长张善政参选桃园市市长。知情人士说，本次国民党推举张善政，是要确保年底大选夺回桃园的执政权，并且复制2018年地方大选韩流胜选模式，由北往南带动国民党在各地县市长的选情。