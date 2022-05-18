中国外交部：美在台湾问题上违诺必受惩罚

中国外交部发言人汪文斌今日（5月18日）在记者会上说，在台湾问题上违背承诺，必将遭到历史的惩罚。

据澎湃新闻报道，有记者提问，美国海军上将迈克尔•吉尔迪称，台湾必须提升武器和训练等军事力量来防范来自中国大陆的潜在威胁。对此有何评论？

汪文斌说，美方的有关言论违背美方在台湾问题上对中国大陆所做的承诺，干涉中国内政，大陆对此坚决反对。《中美建交公报》和“八•一七公报”明确指出，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。

他说，中美《上海公报》也指出，美国认识到在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分，美国政府对这一立场不提异议。

汪文斌说，美方一边承认台湾是中国的一部分，一边又渲染所谓大陆侵略台湾的威胁，一边表示不支持“台独”，一边又从国务院网站上删除“台湾是中国的一部分”、不支持“台独”等表述。美方这种自相矛盾的行径不能不令人质疑美方声称的坚持一个中国政策的严肃性、有效性。背信弃义不仅损害自身的形象，也将付出相应的代价。在台湾问题上违背承诺，必将遭到历史的惩罚。

汪文斌敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，将不支持“台独”的表态落到实处，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

