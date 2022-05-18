腾讯一季度净利润同比下降51%

中国互联网巨头腾讯控股5月18日发布2022年一季度财报显示，净利润同比下降51%，本土市场游戏收入下降1%。

据澎湃新闻报道，财报显示，一季度腾讯营收1355亿元（人民币，下同，278亿6400万新元），市场预期1410.58亿元，上年同期1353.03亿元，同比基本持平。净利润234亿元，同比下降51%。非国际财务报告准则（Non-IFRS）下，净利润255亿元，同比下降23%。

财报中提到，一季度腾讯本土市场游戏收入下降1%至330亿元，由于未成年人保护措施对活跃用户及付费用户数量造成了直接及间接的影响。《英雄联盟手游》及《金铲铲之战》等最近推出的游戏产生的收入增长大部分被《天涯明月刀手游》及《使命召唤手游》等游戏的收入下滑抵销。

国际市场游戏收入增长4%至106亿元，反映《VALORANT》及《部落冲突》等游戏的收入增长，但由于用户消费在疫情后有所回落，该增长部分被《PUBG Mobile》的收入减少所抵销。社交网络收入增长1%至291亿元，反映视频号直播服务的收入增加，但大部分被音乐直播及游戏直播的收入减少所抵销。

财报显示，截至今年3月31日，微信及WECHAT的月活跃帐户12.9亿，预估12.7亿，同比增长 3.8%；QQ 移动端月活跃账户数5.638亿，同比下滑7%。

截至5月18日收盘，腾讯报365.6港元，跌0.76%。