杨洁篪警告美国：若执意打“台湾牌” 必将台海局势引向危险境地

美国总统国家安全事务助理沙利文今天（5月18日）与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通电话。

根据美国白宫的简短文告，两人在通话时聚焦区域安全与核不扩散问题、俄乌战争以及“美中关系中的特定问题”。

中国官媒则提供更多信息。据新华社报道，杨洁篪表示，中国国家主席习近平主席同美国总统拜登就中美关系达成重要共识，双方要切实落实好。近期，双方在两军、气变、卫生、农业等领域开展了一些对话，这是有益的，对话势头应保持下去。

他也说，同时必须指出的是，一段时间以来，美方采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，中方对此坚决反对并予以有力应对。美方应当言行一致，将相关承诺落实到具体政策和行动中去，与中方相向而行，妥善管控分歧，多做建设性的事，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

杨洁篪强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。美方多次明确表示奉行一个中国政策，不支持“台湾独立”。但近来美方在台湾问题上的实际行动与表态大相径庭。如美方执意打“台湾牌”，在错误道路上越走越远，必将把局势引向危险境地。我们敦促美方认清形势，严守承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方必将采取坚定行动维护自身主权和安全利益，我们说到做到。

报道也引述杨洁篪表示，求和平、谋合作、促发展是亚太地区的大势，是民心所向。中国秉持亲诚惠容理念，与周边国家一向友好相处、互利共赢、命运与共。任何出于一己私利损害亚太地区各国根本和长远利益的行为，都注定走不远也行不通。任何拉帮结派、搞分裂对抗的企图都不可能得逞。

美国国务院网站本月初删除“美国不支持台湾独立”等表述，杨洁篪的上述讲话，相信是对美国国务院此举表达抗议。美国总统拜登本周末将到访亚洲，期间先后访问韩国与日本以强化同盟关系，并将在日本参加美日澳印四方安全对话，也引起了各方关注。