天津春季高考延期 阳性考生设医院考点

天津市教育招生考试院今天对春季高考延期问题作出说明，明确春季高考调整至6月12日举行，为防疫要求设立了常规考点和重置考点，包括医院考点、隔离考点和独立考点。

根据人民日报健康时报客户端消息，天津市春季高考原定于3月19日举行。受疫情影响，延期至5月21日举行。但随着近期天津市部分区域突发疫情，当地决定将春季高考调整至6月12日举行。

针对防疫下不同考点的安排，天津市教育招生考试院说，疫情防控常态化下，根据教育部和天津市防疫组考的要求，设立了常规考点和重置考点。

其中，天津健康码“绿码”、持规定时间内核酸检测阴性证明，并经测温正常的考生，在常规考点参加考试。冠病阳性感染者及其密切接触者、密接的密接，或天津健康码“红码”，或处于集中隔离、居家隔离状态，或处于封控区的考生，以及不能提供相关核酸检测证明的考生，因具有一定的疫情传播风险，不得在常规考点参加考试，要在重置考点参加考试，以做到“应考尽考”。

重置考点中的医院考点，将天津市海河医院作为考点，用于冠病阳性感染者的考生进行隔离考试。考场为单独一个房间（病房），同时配备专门的医护人员，全程监控考生身体状况。

另外还有隔离考点，一般为隔离留观宾馆，用于阳性感染者的密切接触者、密接的密接，考试期间仍处于集中隔离、居家隔离状态，或处于封控区，或天津健康码“红码”，以及入境人员、中高风险地区来津人员等高风险人员考试。考场按照考试的要求进行布置，考生一人一间。

此外每个考区均设立一个独立考点，为正常标准化考点，独立考点按照大型隔离考场要求设置，如需要进入隔离考点考生较多，则单独设置独立考点供除高风险（冠病感染者的密切接触者、密接的密接、入境人员、中高风险地区来津人员、需集中隔离的重点涉疫地区人员等）人员以外的隔离或居家医学观察考生使用。

春季高考是天津普通高校招生考试重要组成部分，考生毕业后享受国家计划内招生政策的同等待遇。据天津市春季高考网，春季高考分面向中职生和面向高中生两部分。2018年至2021年间，天津春季高考每年报考人数约在1.5万多人至1.7万多人之间，而每年全国统一的夏季高考，天津参与人数为5至7万之间。

天津官方昨天晚上宣布了春节高考延期的决定，并称考生若为冠病感染者及其密切接触者、密接的密接，或为天津健康码“红码”，或处于集中隔离、居家隔离状态，或处于天津市封控区内，不得参加考试，引起舆论反弹。

天津昨天报告19名冠病病毒核酸检测阳性感染者，均为管控人员筛查发现，均已转运至市定点医院。其中确诊病例一例（轻型），无症状感染者15例，尚未分型三例。