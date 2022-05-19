中国官媒：平台经济的春天或越来越近

中国官媒中国新闻网今天（5月19日）发表署名评论文章称，不确定性减少，政策风向转好，平台经济的利好一个接一个，一个全新春天或许越来越近了。

文章引述中共政治局委员、国务院副总理刘鹤前天在全国政协召开的“推动数字经济持续健康发展”专题协商会上说，企业家是最重要的创新主体，要支持平台经济、民营经济持续健康发展，研究支持平台经济规范健康发展具体措施，鼓励平台企业参与国家重大科技创新项目，并提到“支持数字企业在国内外资本市场上市”。

文章还说，国务院办公厅上周五发布《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，要求设置好“红灯”、“绿灯”，促进平台经济健康发展，带动更多就业。平台经济在拉动就业方面发挥着重要的作用。在外界看来，2022年就业压力加大，在此态势下，官方也期望平台经济在健康发展中继续为稳就业出力。

文章提到，中共中央政治局4月29日召开会议要求，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。文章引述申万宏源首席策略分析师王胜说，“支持”这一提法尤其重要，亮明了中央态度，表明引导平台经济规范健康发展的政策将进一步明确，大型平台公司整改工作有望加快完成。对于资本市场而言，这一重要信息也有望给境内外投资者吃下“定心丸”。

文章也引述清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜说，在专项整改阶段性任务基本实现原定目标的情况下，下一步工作重点更多转到常态化、综合性的监管，目的是为了平台在规范的基础上实现健康的发展。也就是说，在设置好资本“红绿灯”的前提下，还是会继续支持平台经济的发展，只要它是规范的健康的服务，还要继续去支持。

文章还说，值得注意的是，随着平台经济治理的积极信号频频出现，国际投行也出现了转向。在3月大幅下调相关评级后，摩根大通突然全面翻多，集体上调阿里巴巴、腾讯、百度、美团、京东、网易、哔哩哔哩等一众中国互联网公司评级。其中，将阿里巴巴、腾讯、网易、美团等评级上调至超配。

文章引述摩根大通在研报中表示，中国互联网行业正在摆脱各种不确定性上升的局面，将受到短期及长期基本面因素的驱动，因此公司股价或将超预期上涨。

